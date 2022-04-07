У Львові будують містечка для біженців

У четвер мер Львова Андрій Садовий, якого цитує сайт «Українська правда», заявив, що «у місті будується містечко для біженців, які прибувають із районів України, які постраждали від бойових дій».

Мер Львова подякував Польщі за допомогу у будівництві житлових комплексів для біженців. У міських парках розпочалася операція з розгортання легких мобільних конструкцій, подарованих польським урядом та агентствами стратегічного резерву.

– В одному такому будинку можуть жити від двох до чотирьох людей. Усередині є все, що необхідно – меблі, світло, опалення. (…) Туди будуть перекинуті переважно студенти, евакуйовані з місць, де йдуть бойові дії, – повідомив Садовий.

Мер додав, що наступного тижня львівська влада планує надати аналогічні квартири приблизно тисячі людей. – Це буде найбільший у світі тимчасовий центр для біженців. (…) Далі ми хочемо побудувати дерев’яні двоповерхові будинки, де розміщуватимемо переважно вагітних жінок і дітей, – додав глава міської влади.

«Значний наплив біженців»

За даними мерії, зараз у Львові мешкає близько 200 тисяч людей. біженців, але найближчими тижнями очікується значний наплив біженців зі сходу України, особливо з Донбасу, атакованого російськими військами.

За даними львівської влади, близько 50 тис. із цього числа можуть залишитися у місті назавжди після закінчення війни.