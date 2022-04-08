ГоловнаУкраїнаШмигаль: Україна націоналізує власність Росії
Україна

Шмигаль: Україна націоналізує власність Росії

Євгеній Подольський

Україна націоналізує активи Росії у своїй території. Він також розраховує на військові компенсації за рахунок російських активів, які заморожені на заході. За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, його країна щодня втрачає мільярди доларів через бойові дії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в умовах війни кошти з українського бюджету спрямовуються майже виключно на потреби армії та виплату соціальної допомоги. Він наголосив, що Україна платить з бюджету 2 мільярди гривень, або близько 68 мільйонів доларів, з бюджету на діяльність, пов’язану із веденням війни. Проте є й макроекономічні втрати, що оцінюються приблизно 4 мільярди доларів на день.

– Ось скільки коштує день війни з погляду руйнування нашої інфраструктури, втрати економічного потенціалу, втрати майбутнього ВВП. Ми також рахуємо прямі втрати. Наприклад, росіяни руйнують міст. Ми можемо порахувати його вартість. А сказати міст коштував, скажімо, 100 мільярдів доларів, – сказав Шмигаль.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал