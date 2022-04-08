Шмигаль: Україна націоналізує власність Росії

Україна націоналізує активи Росії у своїй території. Він також розраховує на військові компенсації за рахунок російських активів, які заморожені на заході. За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, його країна щодня втрачає мільярди доларів через бойові дії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в умовах війни кошти з українського бюджету спрямовуються майже виключно на потреби армії та виплату соціальної допомоги. Він наголосив, що Україна платить з бюджету 2 мільярди гривень, або близько 68 мільйонів доларів, з бюджету на діяльність, пов’язану із веденням війни. Проте є й макроекономічні втрати, що оцінюються приблизно 4 мільярди доларів на день.

– Ось скільки коштує день війни з погляду руйнування нашої інфраструктури, втрати економічного потенціалу, втрати майбутнього ВВП. Ми також рахуємо прямі втрати. Наприклад, росіяни руйнують міст. Ми можемо порахувати його вартість. А сказати міст коштував, скажімо, 100 мільярдів доларів, – сказав Шмигаль.