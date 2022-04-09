Потужний обстріл Луганської області: Росіяни атакують без зупинки, з усіх видів зброї

На Луганщині російські сили обстрілюють усі населені пункти. «Сєвєродонецьк атакують просто квартал за кварталом, хоч би що там було: школа, лікарня чи житлові будинки», — заявив голова обласної влади Сергій Гайдай. Найгірша ситуація у Рубіжному, Попасній та Гміні Гірську.

– Гірське та Попасна обстрілюються безперервно з ранку до ночі з усіх видів зброї. Йдуть бої у Попасній та Рубіжному, противник не може прорватися, у нього є втрати, але він все ще настає, – сказав Хайдай у ранковому зведенні, опублікованому в Telegram.

Хайдай повторив, що росіяни концентрують свої сили перед наступом на Донбасі та посилюють інтенсивність обстрілів. «Сєвєродонецьк просто обстрілюють квартал за кварталом, хоч би що там було — школа, лікарня чи будинки», — сказав він.

Без води, опалення, зв’язку

Через п’ятничний обстріл Краматорського вокзалу, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, залізниця не працює і шляхи евакуації потрібно коригувати, але вони продовжуються.

Хайдай також повідомив, що гуманітарна ситуація в області є дуже складною, оскільки в багатьох місцях немає опалення, води, газу та зв’язку. У деякі населені пункти гуманітарна допомога не доходить через обстріли. В основному йдеться про Рубіжну та Попасну.

Незважаючи на постійні заклики і навіть, як сказав Хайдай, «владна» влада покинути небезпечний регіон, там все ще залишається близько 30 відсотків населення. мешканці. Влада не має можливості точно встановити це число.