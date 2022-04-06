Понад 400 людей зникли безвісти в українському місті Гостомель

Українська влада стверджує, що понад 400 людей зникли безвісти в місті Гостомель, яке поряд з Бучею та Ірпенем прийняло на себе основний тягар російського наступу на столицю України Київ.

Селище є північно-західним передмістям Києва з населенням близько 16 000 осіб.

Неподалік розташований міжнародний вантажний аеропорт Антонов.

Місцевий чиновник Тарас Думенко сказав, що більшість тіл мешканців Гостомеля було знайдено у сусідніх селах та місті Буча. Він вважає, що росіяни могли викрадати людей та відвозити їх для розстрілу, повідомляє агенція “Інтерфакс Україна”.