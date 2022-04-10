Подоляк: Україна готова до великої битви на сході

Україна заявила, що готова до “великої битви” у східній частині своєї території, пріоритетної мети для Москви, де продовжується евакуація цивільного населення через побоювання швидкого наступу росіян, повідомляє агентство Франс Прес.

Україна готова до великої боротьби. Україна має її виграти, зокрема й на Донбасі. І коли це станеться, Україна опиниться у сильнішій переговорній позиції, що дозволить їй диктувати певні умови, – цитує агентство “Інтерфакс-Україна” радника президента Михайла Подоляка.

Раніше вчора президент України Володимир Зеленський наголосив на прес-конференції з канцлером Австрії Карлом Нехмером, який був у Києві, “ми готові воювати і водночас шукати дипломатичні шляхи, щоб зупинити цю війну”.

Вивівши свої війська з Київської області та північної України, Росія зробила пріоритетом повний контроль над Донбасом, який із 2014 року частково контролюється проросійськими сепаратистами.