Опитування: Більшість українців після війни хочуть повернутися на батьківщину

79% після закінчення війни біженці від війни мають намір повернутися в Україну – йдеться в опитуванні, результати якого наводить у вівторок портал новин «Українська правда». 10% опитаних не планують повертатися і не 11% варіюється.

Опитування, проведене Центром Разумкова у Києві, також показує, що 89% респондентів вважають, що Україна виграє війну. Протилежна думка поділяє 1%.

Понад 4 мільйони біженців

З початку російського вторгнення з України втекли понад 4,1 млн. біженців, 2,5 млн. з них опинилися в Польщі, за даними ООН.

Українці також тікають від війни із Молдови. Це майже 400 000 людей, більшість з яких уже покинули цю країну, вирушивши до однієї з країн Євросоюзу. За оцінками, у Молдові залишилося 93 тисячі біженців з України. Близько 380 000 людей бігли до Угорщини та менше 300 000 до Словаччини.

За оцінками, свої будинки в Україні залишили понад 10 мільйонів людей, або близько чверті населення країни. За даними Міжнародної організації імміграції, на середину березня в Україні пройшли «внутрішні міграції» майже 6,48 млн. осіб, причому 90 відсотків біженців складають жінки та діти.

Позачергове засідання Ради безпеки

Сполучене Королівство, яке цього місяця головує у Раді Безпеки ООН, скликало у вівторок засідання для обговорення масових убивств у Бучі, Україна, написала у Twitter посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд.

– Цими вихідними на страшних кадрах та репортажах з Бучі ми бачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв’язаними за спиною руками. Понад 800 тіл було залишено на вулиці або кинуто до братських могил. Жінки були зґвалтовані на очах їхніх дітей, сказала Вудворд у відео, розміщеному в її акаунті в Твіттері.

Вона наголосила, що докази російських військових злочинів, скоєних у Бучі, обговорюватимуться на зустрічі у вівторок. “Ми будемо використовувати своє головування (у Раді Безпеки) для забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості”, – сказала вона.