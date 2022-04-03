Окупанти бомбять Україну: На Одесу впала серія російських ракет

Вранці в Одесі на півдні України пролунала серія сильних вибухів. Мерія повідомляє на своєму сайті, що на Одесу впала серія російських ракет. Пожежі спалахнули у кількох місцях. Представник місцевої адміністрації Сергій Брачук повідомив, що ракети потрапили до одного з об’єктів критичної інфраструктури міста. Очевидці повідомляють, що над промзоною висить дим. Українська ППО збила частину ракет.

Після чотирьох за місцевим часом пролунало оголошення зенітної тривоги та заклик усіх, хто може пройти в притулки. За дві години будильник відключили. “У неділю вранці (04.03) в Одесі, портовому місті на півдні України, прогриміла серія потужних вибухів”, – повідомляє Reuters з посиланням на місцевих очевидців. Поки що офіційної, більш докладної інформації з цього приводу немає.

Донбас як ціль для російських військ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мета російських військ – взяти під контроль Донбас та південну частину країни. У своєму щоденному виступі президент наголосив, що українці мають боротися та працювати за мир самостійно.

Зеленський також зазначив, що українські сили відновили контроль над багатьма окупованими містами у Київській та Харківській областях. Росіяни розпочали наступ на українську столицю у перший день агресії, 24 лютого. З того часу на Київщині точаться бої. Відновлені міста здебільшого зруйновані, деякі з них заміновані.

Мер Бучі під Києвом Анатолій Федорук повідомив, що там у братських могилах довелося поховати майже 300 людей. Місто було звільнено українською армією у четвер (31 березня). За словами Анатолія Федорука, Буча дуже постраждала, на вулицях знаходять тіла. Мер додав, що всі закопані розстріляно. Ось так виглядає Київська область: