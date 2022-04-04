На Тарнопіль впали перші ракети з початку війни: Вибухи і в інших містах України

Увечері в неділю ЗМІ повідомили про звуки вибухів у західних містах країни: Тернополі, Івано-Франківську, Рівному та Коломиї.

Сайт «Українська правда» пише, що виверження у Тернополі було чутно вперше з 24 лютого, коли розпочалося вторгнення Росії. Він повідомляє, що також надходять повідомлення про звуки, схожі на вибухи в Івано-Франківську, Рівному та Коломиї.

У свою чергу кореспондент телеканалу Україна 24 повідомляє про спалах у Тернопільській області.

Також агентство Reuters із посиланням на свідчення очевидця повідомило, що серія вибухів прозвучала пізно увечері неділі в портовому місті Одеса на півдні України.

Місцеві ЗМІ повідомили в ніч на неділю, що серія вибухів також пролунала в окупованому російськими військами портовому місті Херсоні на півдні України.

Офіційної інформації про напад поки що немає.

«Необхідно посилити санкції проти Москви»

У неділю українська влада та журналісти також опублікували шокуючі фото та відео передмістя Києва, з яких було витіснено російські війська. У фільмах показані величезні руйнування та численні тіла жертв, що лежать на вулицях без зброї та в цивільному.

Злочини у Бучі були засуджені Європейським Союзом. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн написала в соціальних мережах, що вона жахається від повідомлень про ці неймовірні злодіяння. У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель назвав це бійнею і заявив про подальші санкції ЄС проти Росії.

Вчинені злочини також засудила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. За її словами, такі злочини не можна залишати без відповідної реакції. Вона стверджувала, що необхідно посилити санкції проти Москви. Вона заявила, що міністри ЄС мають обговорити питання щодо заборони імпорту газу з Росії.