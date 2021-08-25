На сайті BBC Global News розпочалася масштабна промо-кампанія України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про початок інформаційної кампанії України на BBC до 30-ї річниці незалежності України, метою якої є сформувати стійкий позитивний образ нашої держави за кордоном.

Проєкт складається з чотирьох компонентів: рекламна кампанія на офіційній сторінці телеканалу bbc.com, створення на ній спеціального розділу про Україну, показ промо-ролику України на телеканалі BBC Global News у чотирьох регіонах світу та дослідження сприйняття України серед аудиторії ВВС AdScore.

Сукупна аудиторія BBC Global News сягає 121 мільйона людей.

Промо-кампанія України на ВВС триватиме до листопада. Вона розрахована на глядачів у світових фінансових та бізнес-столицях і запускатиметься під ключові економічні події світу. Її цільова аудиторія – міжнародний бізнес, потенційні інвестори, підприємці, власники міжнародних технологічних і фінансових корпорацій.

“Мільйони людей у всьому світі побачать нову Україну — країну інноваторів, інженерів, винахідників і креативних підприємців, які формують порядок денний технологічних змін не лише в Україні, а й у регіоні. У співпраці з редакторською командою ВВС ми створюємо спеціальний розділ про Україну, відкриту для партнерств, інвестицій та міжнародних проєктів. Просування позитивного іміджу України за кордоном входить до шести ключових пріоритетів нашої Стратегії зовнішньої політики”, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, анонсуючи старт кампанії.

Проєкт втілюється спільними зусиллями держави та бізнесу, аби у світі Україну асоціювали з технологіями та інноваціями, новими економічними можливостями, перспективами інвестицій. Дмитро Кулеба висловив вдячність всім українським компаніям, які підтримали проєкт, і запросив решту українського бізнесу долучатися.

Креативними партнерами кампанії виступили міжнародне агентство Saatchi & Saatchi Ukraine та команда українського відеографа Назара Дороша.

Проєкт реалізований Українською асоціацією бізнесу і торгівлі у партнерстві з українськими компаніями Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Sigma Software Group, Smart Holding та SoftServe за підтримки Міністерства закордонних справ України без залучення коштів державного бюджету.