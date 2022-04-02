Україна відновила контроль над 30 містами та селами Київської області

Київська влада заявила, що понад 30 українських міст і сіл на Київщині повернулися під контроль України після того, як цього тижня Росія оголосила про скорочення операцій навколо столиці, щоб зосередитись на бойових діях на сході України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський звинуватив російські війська у бомбардуванні районів на півночі країни у контрнаступі проти них чи у відступі.

“У північній частині нашої країни окупанти йдуть. Це відбувається повільно, але помітно. Де-не-де їх витісняють бойовими діями. В інших місцях вони самі залишають позиції. багато небезпек. друге що вони мінують всю цю територію. вбитих людей. небезпек багато.

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков повідомив, що з початку спецоперації Москви російські збройні сили знищили 381 безпілотник, 1888 танків та 205 ракетних установок ЗСУ.