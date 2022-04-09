Губернатор Луганської області: Мирним жителям потрібно залишити Луганщину

У зв’язку з посиленням обстрілів останніми днями необхідно евакуювати більше людей, заявив губернатор Луганської області Сергій Гайда. За його словами, 30% мешканців області ще не покинули своїх будинків.

Один із відкритих сьогодні коридорів евакуації – з міста Маріуполь. Проте людей звідти необхідно евакуювати на особистих автомобілях, – заявила віце-прем’єр Ірина Верещук.

До того, як Бі-Бі-Сі вдалося вирватися з Маріуполя, останніми днями місто описували як «цвинтар». Вони розповідають про мародерство чеченських бойовиків, голодуючих та вбитих людей, які набралися сміливості вийти зі своїх укриттів у пошуках води.

В Одесі з 9-ї ранку сьогоднішнього вечора до 6-ї ранку понеділка вводиться комендантська година через загрозу ракетних ударів. Людям заборонено залишати свої будинки без спеціального дозволу.

За даними української державної компанії, близько трьох з половиною мільйонів людей скористалися послугами українських залізниць, щоб залишити рідні міста.

За даними, найбільше людей евакуювали зі столиці Києва, північного міста Харкова та східного регіону Донбасу. Більшість їздила у західні міста Львів та Ужгород. Майже півмільйона українців поїхали здебільшого до Польщі, а також до Словаччини, Угорщини та Чехії.

Після вчорашнього ракетного обстрілу, в результаті якого загинули 52 мирні жителі на станції, заповненій дітьми, що біжать, жінками і дорослими в місті Каматорську, Україна зажадала більше зброї та ще жорсткіших санкцій. Київ звинувачує Москву в нападі, а Росія заперечує та стверджує, що такі ракети є лише в української армії, повідомляє БНР.

За даними британської розвідки, Росія реорганізувала своє командування в Україні, очоливши нового генерала Олександра Дворнікова, який має великий досвід російської операції в Сирії, і тепер акцент зміщується наступ на півдні та сході.