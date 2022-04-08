Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані величезних втрат російських окупантів

Збройні сили України з початку війни ліквідували близько 19 тис. російських військовослужбовців. Про це повідомляє у п’ятницю у соцмережах Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними оборонного відомства України, у період з 24 лютого по 8 квітня, бойові втрати російської армії, орієнтовно склали: 700 танків, 1891 ББМ, 333 артилерійських систем, 108 РСЗВ, 55 – засоби ППО, 150 літаків, 135 верт катерів і т.д.

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок спеціальної воєнної операції на українському Донбасі.

Після цього російська армія завдала ударів по Україні. Ракетно-бомбовим ударам зазнали українські міста, зокрема Київ.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що на всій території країни запроваджується військовий стан. Український лідер оголосив також про розрив дивідносин із Росією.

Дії Кремля засудили до ООН та у більшості столиць світу.

Проти Росії запроваджено жорсткі санкції.