Генштаб ЗСУ не виключає наступ ЗС Росії з території Придністров’я

ЗС Росії зосереджують основні зусилля на повному контролі за територією Донецької та Луганської областей на сході України. Про це повідомляє у середу Генштаб ЗС України.

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування.

Російська армія завдає ударів по об’єктах оборонного комплексу, логістичній інфраструктурі та житлових кварталах міст України.

Одночасно робляться спроби поліпшення тактичного становища на Южнобузькому напрямі.

У Генштабі ЗСУ не виключили, що російське командування може використати територію підконтрольного сепаратистам Придністров’я для підтримки наступальної операції на вказаному напрямку. Привертається увага до того, що на аеродромі Тираспіль здійснюється підготовка до прийому літаків.

Водночас, командування ЗС РФ може залишити на території Білорусі частину сил для сковування дій ЗС України та недопущення перекидання сил на інші напрямки.

У Донецькому напрямі ЗС РФ намагаються покращити тактичне становище своїх підрозділів. Продовжуються атаки в районах населених пунктів Попасна, Степове, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Солодке.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують активно використовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.

Не залишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок доби тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських військ.

«Внаслідок наступальних дій Збройних сил України, російські військові втратили контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка. Ідуть бої в районі населеного пункту Олександрівка», – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок спеціальної воєнної операції на українському Донбасі.

Після цього російська армія завдала ударів по Україні. Ракетно-бомбовим ударам зазнали українські міста, зокрема Київ.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що на всій території країни запроваджується військовий стан.

Український лідер оголосив також про розрив дивідносин із Росією.

Дії Кремля засудили до ООН та у більшості столиць світу.

Проти Росії запроваджено жорсткі санкції.