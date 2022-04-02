Генштаб: Росія намагається повністю захопити 3 області в Україні

Російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської області на півдні та Донецькій та Луганській областях на сході України, утримуючи при цьому захоплені райони у Київській та Чернігівській областях для того, щоб відтягнути на себе частину сил української армії. Про це повідомляє у суботу Генеральний штаб ЗС України.

На Волинському напрямі ознак формування наступальних угруповань російської армії немає. При цьому здійснюється нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах України.

На Сіверському напрямку продовжується блокування міста Чернігів, а на Слобожанському – міста Харків.

При цьому робляться спроби наступу на Ізюмському напрямі.

На Донецькому напрямку ЗС Росії зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка.

Російські війська намагаються встановити повний контроль за українським містом Маріуполь.

У Южнобузькому напрямку проводяться штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок спеціальної воєнної операції на українському Донбасі.

Після цього російська армія завдала ударів по Україні. Ракетно-бомбовим ударам зазнали українські міста, зокрема Київ.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що на всій території країни запроваджується військовий стан. Український лідер оголосив також про розрив дивідносин із Росією.

Дії Кремля засудили до ООН та у більшості столиць світу.

Проти Росії запроваджено жорсткі санкції.