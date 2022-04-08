“За дітей” – такий напис був на ракеті, що впала в Краматорську

ЗМІ повідомляють, що росіяни, які звинувачують Україну в теракті в Краматорську, самі використовують систему «Точка-У», яка використовувалася на сході України, де загинуло 39 людей, зокрема четверо дітей. – На ракеті, яка вразила залізничний вокзал Краматорська на сході України, є напис: «За дітей». Більше того, невдовзі після нападу на станцію на російських пропагандистських каналах з’явилася інформація про те, що метою нападу стали українські військовослужбовці.

Інформацію про напис «За дітей» на уламках ракети повідомила газета New York Times, зокрема фото залишків ракети.

На фото темно-зелений корпус ракети з написом “За дітей”, нанесеним, швидше за все, білим балончиком.

Російська сторона покладає відповідальність за теракт у Краматорську на українців, стверджуючи, що вони єдині використовують ракети «Точка-У».

У записах Росії

Проте ЗМІ зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє ВВС з посиланням на слідчих Conflict Intelligence 6 березня, які заявили, що ракета може залишитися на озброєнні збройних сил Росії.

Білоруські ЗМІ та блогери також наводять докази того, що «Точка-У» використовувалася російською армією, зокрема, під час маневрів Союзу Твердості в Білорусії на кордоні з Україною перед нападом Росії на цю країну. Про це тоді повідомило телебачення Міноборони Білорусі.

Зниклі звіти

Крім того, 5 березня білоруські блогери (білоруський Hajun) опублікували записи, на яких зображені російські військові транспорти на території Білорусі з комплексами «Точка».

Крім того, у п’ятницю, невдовзі після нападу на станцію, на російських пропагандистських каналах з’явилася інформація про напад на Краматорськ, де нібито метою були українські військові. Через деякий час ці звіти зникли, але їх скріншоти публікують такі блогери, як NEXTA.

Згідно з останнім балансом, загинуло не менше 39 осіб, у тому числі 35 дорослих та четверо дітей. Постраждали понад 100 людей.