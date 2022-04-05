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Україна

Денісова: На дитячих тілах були сліди зґвалтувань та тортур

Бовтун Марія

В Ірпені виявлено тіла дітей до 10 років зі слідами зґвалтування та тортур, повідомила у Facebook офіційний представник України з прав людини Людмила Денісова. Як вона наголосила, на звільнених від російської окупації територіях виявляються численні свідчення злочинів проти мирного населення.

Прес-секретар з прав людини України Людмила Денісова повідомила у Facebook про страшну знахідку в Ірпені. Це одне із українських міст, звільнених від російської окупації.

«В Ірпені виявлено тіла дітей до 10 років зі слідами зґвалтування та катувань», — написала у вівторок у Facebook прес-секретар з прав людини України Людмила Денісова.

“У районах, звільнених від російської окупації, зафіксовано незліченні випадки тортур мирних жителів”, – додала Денисова. У підвалі будівлі було виявлено п’ятьох трупів чоловіків зі зв’язаними за спиною руками. Вони були піддані тортурам, а потім холоднокровно вбиті. В одного з постраждалих був розмозжений череп ударами чогось особливо твердого».

Світ наляканий злочинами росіян

Глави держав, політики, ЗМІ, весь світ вражені моторошними повідомленнями також із Бучі в Україні. Місто Подкіюв, як і Ірпінь, у п’ятницю було звільнено українською армією. З суботи представники української влади та ЗМІ повідомляють про виявлення численних тіл убитих росіянами мирних жителів не лише у Бучі, а й в інших звільнених містах Київської області. Російські солдати, ймовірно, страчували там українців, документально зафіксовано й зґвалтування жінок. Українські військові виявили у Бучі тіла мирних жителів, що лежать на головній дорозі міста. У деяких жертв були пов’язані руки за спиною та вогнепальні поранення. За даними української прокуратури, всього у Бучі, Гостомелі та Ірпені було виявлено кілька сотень тіл.

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