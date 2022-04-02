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Україна

38-й день війни в Україні: Новий баланс втрат російської армії

Євгеній Подольський

“З початку вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 17,8 тис. військовослужбовців, а також 631 танк, 317 артилерійських систем, 143 літаки та 134 вертольоти”, – йдеться у повідомленні Генштабу Збройних Сил України.

Український генштаб оприлюднив дані про російські втрати:

  • 17,8 тис. солдатів
  • 631 танк
  • 317 артилерійських систем
  • 143 літаки
  • 134 вертольоти

З 24 лютого по 2 квітня Росія також втратила 1776 одиниць бронетехніки, 100 систем залпового вогню, 54 зенітні комплекси, 1236 автомобілів, сім плавзасобів, 76 паливних баків, 87 безпілотних літальних апаратів і чотири мобільні балістичні ракетні комплекси малої дальності.

38-й день війни в Україні: Новий баланс втрат російської армії

“Основи військового мистецтва не змінилися”

– Війна в Україні доводить, що манера ведення бойових дій суттєво не змінилася з часів Другої світової війни. Звичайно, стався колосальний технічний прогрес, але це не торкається основ ведення війни. Як і раніше, дуже важливо убезпечити великі ділянки землі для досягнення геостратегічних цілей, і солдати повинні боротися за землю за допомогою правильного поєднання піхоти, бронетехніки та артилерії, зброї ближньої та далекої дії тощо, — сказав доктор Саймон Енглім, військовий історик з Королівський коледж Лондона.

Він зазначив, що причина невдачі Росії в її плані завоювання України не тільки в тому, що вона недооцінила рішучість українців, які борються дуже завзято та ефективно, але й у тому, що вона припустилася низки помилок, коли справа дійшла до вищезазначених основ військового мистецтва, наприклад, щодо розгортання військ.

– Вони послали танки, не прикривши їх, тому легко стають жертвами атак українських силовиків. Зброя, передана Україні західними країнами, у тому числі протитанкові керовані ракети та безпілотники Bayraktar турецького виробництва, викликає великий хаос, особливо серед російських танків та бронетехніки. Таким чином Україна фактично перешкоджає захопленню Росією територій, у тому числі міст, що має вирішальне значення для успіху російських планів, пояснив експерт.

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