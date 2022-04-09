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176 дітей загинули та понад 324 дістали поранення з початку війни в Україні

Євгеній Подольський

Загалом під час російського вторгнення в Україну загинуло 176 дітей та понад 324 дістали поранення. Дані належать до Генеральної прокуратури України.

Список загиблих не є остаточним, оскільки райони, звідки російські війська відводяться, ще зачищаються.

Вважається, що багато дітей залишилися під руїнами зруйнованих житлових будинків. Заява прокуратури опублікована у Telegram-каналі установи.

У ньому додається, що Донецька область на сході України лідирує за негативною статистикою щодо дітей-жертв вибухів — цілих 102.

У столиці Києві вбито 91 дитину. Діти померли ще у восьми містах, у тому числі у Харкові, Чернігові та Миколаєві.

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