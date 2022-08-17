У Новій Зеландії зняли яскраве відео для залучення туристів

Туризм відроджується, відкриваються кордони, зростають показники і країни знову починають залучати мандрівників. Так, уперше після пандемії туристична організація Нової Зеландії запустила рекламну кампанію, яка має на меті залучити мандрівників з усього світу.

Офіційна туристична організація Нової Зеландії запустила першу глобальну кампанію після тривалої перерви на пандемію COVID-19. Вона почалася з ролика, викладеного у Youtube.

Виконавчий директор з туризму Нової Зеландії Рене де Монші пояснив, що існує гостра міжнародна конкуренція за залучення відвідувачів та виграти її Новій Зеландії буде набагато складніше, ніж решта.

“Через розміри та місцезнаходження країни нам доведеться старанно працювати, щоб стимулювати відвідування після COVID-19, оскільки залучення іноземних відвідувачів займає роки, а місцеві жителі тепер мають можливість їхати за кордон і подорожувати там”, – сказав де Монші.

У своєму відео автори намагалися зіграти на цікавості туристів, які люблять пригоди та прагнуть дивитися “глибше”. Сам ролик складається з короткого огляду деяких відомих напрямків і закликає мандрівників перейнятися новозеландськими цінностями гостинності та любов’ю до навколишнього середовища.