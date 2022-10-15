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Нова ЗеландіяТуризм

У Новій Зеландії туристка заплатила 4500 доларів за додаткову валізу в літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Провезення додаткової валізи обійшлося туристці за помилкою в 4500 доларів

Пасажирка літака поскаржилася, що через помилку співробітників авіакомпанії реєстрація додаткового місця багажу коштувала їй 4500 замість 45 новозеландських доларів. Про це пише Mirror.

Як розповіла туристка, вона мала летіти рейсом Jetstar з аеропорту Окленда в Новій Зеландії. На стійці реєстрації жінка попросила оформити ще одне багажне місце і віддала кредитну картку співробітнику авіакомпанії. Проте через помилку замість належної суми з неї списали в тисячу разів більше — за провезення додаткової валізи пасажирка заплатила 4500 новозеландських доларів.

За словами пасажирки, менеджер авіакомпанії та керівник служби реєстрації переконали її в тому, що гроші будуть повернуті протягом 10-15 днів, проте не видали жінці жодних квитанцій чи документів, що підтверджують. Через два тижні зняті помилково кошти все ще не надійшли на рахунок — представники Jetstar вибачилися перед туристкою і подарували ваучер на переліт.

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