Супермаркети Нової Зеландії знімають ножі з продажу після теракту

Новозеландська мережа супермаркетів Countdown зніме ножі з відкритого продажу після терористичного нападу на відвідувачів одного з магазинів мережі. Про це повідомив новинний портал Stuff з посиланням на керівника відділу мережевої безпеки Кірі Ханіфіна.

За її словами, адміністрація вирішила «тимчасово прибрати всі ножі і ножиці з полиць магазинів, а потім обговорити, чи варто взагалі продовжувати їх продаж».

«Це свого роду акт підтримки для наших співробітників. Ми хочемо, щоб вся наша команда відчувала себе в безпеці, коли вони приходять на роботу», – сказав Ханіфін.

Повідомляється, що аналогічне рішення було прийнято власниками ряду невеликих продуктових магазинів, які орендують приміщення в торгових центрах в Новій Зеландії, а також роздрібною мережею Foodstored NZ, якій належать кілька супермаркетів і мереж швидкого харчування.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що терорист використовував ніж, який він взяв з полиці в тому ж магазині, для нападу на відвідувачів супермаркету, пише BGNES.

Поліція Нової Зеландії повідомила про збройний напад на відвідувачів супермаркету на південному заході Окленда в п’ятницю, 3 вересня, близько 15:20 за місцевим часом. Прибулі співробітники міліції відкрили по нападнику вогонь, стріляючи в нього на місці. Семеро людей доставлено в лікарню, троє в критичному стані. Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що напад було терористичним актом.