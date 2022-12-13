Нова Зеландія ухвалила новий закон про заборону куріння

Нова Зеландія ухвалила закон про поетапну відмову від куріння, наклавши довічну заборону на купівлю цигарок молодими людьми, повідомляє Associated Press. Закон свідчить, що тютюн не можна продавати особам, які народилися 1 січня 2009 року чи пізніше.

Це означає, що мінімальний вік для покупки сигарет буде продовжувати зростати. Теоретично, хтось, хто спробує купити пачку цигарок через 50 років, має показати, що йому не менше 63 років.

Але представники охорони здоров’я сподіваються, що тютюнопаління зникне задовго до цього. У них заявлена мета зробити Нову Зеландію країною, вільною від тютюнового диму, до 2025 року.

Новий закон також скорочує кількість роздрібних продавців, яким можна продавати тютюн, приблизно з 6000 до 600.

Новий закон не стосується вейпінгу, який уже став популярнішим за куріння в Новій Зеландії.

“Немає вагомої причини дозволяти продавати продукт, який вбиває половину людей, які його використовують”, – заявила депутатам у парламенті заступник міністра охорони здоров’я доктор Аїша Веррол. За її словами, система охорони здоров’я заощадить мільярди доларів, позбавившись хвороб, викликаних курінням. Вона додала, що законопроект призведе до зміни поколінь та залишить молодим у спадок найкраще здоров’я.