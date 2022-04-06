Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії

Уряд Нової Зеландії оголосив, що запровадить нові санкції проти Росії у відповідь на звірства проти мирних жителів, повідомляє DPA.

Імпорт із Росії обкладатиметься 35-відсотковим митом. Крім того, Нова Зеландія продовжить заборони, що діють, на експорт промислової продукції, що відноситься до стратегічних галузей Росії, заявила міністр закордонних справ Наная Махута.

Вона зазначила, що нові санкції є найбільшою економічною відповіддю Нової Зеландії на вторгнення Росії в Україну. «Фотографії та повідомлення про звірства проти мирних жителів у Бучі та інших регіонах України огиду та засудження, а Нова Зеландія продовжує реагувати на безглузду агресію (президента Росії Володимира) Путіна», — заявив Махута.

Міністр торгівлі Демієн О’Коннор заявив, що Нова Зеландія заборонить експорт таких товарів, як інформаційно-комунікаційне обладнання та двигуни. Тим самим вона “дасть чіткий сигнал, що Нова Зеландія не фінансуватиме або підтримуватиме російську військову машину”, – підкреслив він.