Названо найкращі країни для любителів активного відпочинку та подорожей у 2023 році

Нова Зеландія, Норвегія та Австралія були названі найкращими країнами у 2023 році для мандрівників, які цінують екологію та активний відпочинок. Про це стало відомо із результатів дослідження онлайн-сервісу бронювання для відпочинку Hipcamp.

Так, перше місце рейтингу посіла Нова Зеландія із найкращими показниками привабливості природних ресурсів, площі зелених територій та забрудненості повітря. Рядком нижче розташувалася Норвегія, а замкнула трійку лідерів Австралія, яка за кількістю локацій зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО (14) поступається лише Китаю (15).

Четверте місце дісталося Австрії, де найвищий рівень пошукових запитів в інтернеті, пов’язаних із туристичними та природними пам’ятками, п’яте – в Ісландії. На шостому рядку ще одна європейська країна – Іспанія, на сьомій – Коста-Рика. У Топ-10 найкращих напрямків для любителів активного відпочинку потрапили Португалія, Канада та Швейцарія.

Країною з найстабільнішою екологією стала Швейцарія, з найчистішим повітрям — Фінляндія, з найбільшою кількістю парків і зелених територій — Словенія, а Люксембург має найвищий відсоток природних просторів, що охороняються.

Фахівці сервісу проаналізували країни за кількома критеріями: екологічна стійкість, кількість природних об’єктів ЮНЕСКО, мальовничість, рівень забруднення повітря, якість парків та зелених просторів, відсоток захищених природних територій та цифровий попит на туризм.

Раніше у жовтні за підсумками міжнародної премії The Readers’ Choice Awards найкращою країною для відвідин у 2022 році визнали Французьку Полінезію. На думку туристів, ця острівна держава є затишним і доброзичливим місцем у світі, де кожен мандрівник знаходить заняття до душі.