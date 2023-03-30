На пляжі у Новій Зеландії туристи жахнулися, натрапивши на черевик з людською ногою

Туристи жахнулися, наткнувшись на черевик з ногою, що стирчить у ньому: відпочиваючі на пляжі Petone Beach у Новій Зеландії випадково виявили винесений на берег черевик з відрізаною ногою всередині. Страшна знахідка стурбувала місцевих жителів, які тепер побоюються натрапити на улюблене місце відпочинку і на інші подібні «предмети одягу».

Поліція регіону Веллінгтон підтвердила, що у місці виявлення черевика ведуться пошуки інших останків тіла, проте інформацією про особу загиблого та інші деталі розслідування ділитися не поспішає. Як стверджує детектив Стів Вільямсон, кримінальна справа за фактом події наразі не відкрита.

Тим часом, місцеві жителі схвильовані жахливою знахідкою. «Ми приходимо сюди з дітьми, і ніхто не знає, чи не натрапимо ми на другу ногу», – каже один із відвідувачів пляжу.

Втім, подібні знахідки не такі рідкісні для пляжів у цьому та інших районах. Тільки на узбережжі США з 2007 року було винесено понад 20 ніг, взутих у черевики, кросівки та інше взуття.

Відомі і менш драматичні історії. Торік The Daily Star повідомляло про жахливу знахідку на пляжі: винесене на берег тіло загиблої жінки. Однак незабаром виявилося, що це була неймовірно реалістична силіконова секс-лялька, викинута кимось в океан.