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Літак, що летить у Сідней, подав сигнал тривоги

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Авіалайнер Qantas, що летів із Нової Зеландії до Сіднея, підняв тривогу над океаном, повідомляє Associated Press.

Рейс 144 Qantas має приземлитися о 15:00 в аеропорту Сіднея.

Швидка допомога Нового Південного Уельсу підтвердила, що її парамедики відреагували на сигнал тривоги.

На спеціалізованому сайті з відстеження польотів FlightRadar зазначено, що в даний час літак знаходиться над Тихим океаном, пише ВТА.

Попередження видається, коли повітряному судну загрожує серйозна та безпосередня небезпека.

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