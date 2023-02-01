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Літак, що летів з ОАЕ до Нової Зеландії, провів у повітрі 13 годин і повернувся в аеропорт вильоту через повінь

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Літак, що летів з ОАЕ до Нової Зеландії, провів у повітрі 13 годин і повернувся в аеропорт вильоту через повінь

Пасажирський літак, що летів з ОАЕ до Нової Зеландії, провів у повітрі 13 годин і повернувся до того ж аеропорту через повінь у пункті прибуття. Про це пише Daily Mail.

Рейс авіакомпанії Emirates слідував за маршрутом Дубай — Окленд. Літак подолав майже дев’ять тисяч миль (14,4 тисячі кілометрів), коли стало відомо, що аеропорт Нової Зеландії не приймає міжнародні рейси через надзвичайне становище, оголошене через повінь у місті.

Літак розвернувся і полетів назад над океаном тим самим маршрутом — пасажири провели в повітрі близько 13 години. Зазначається, що через масові скасування рейсів до Окленду понад дві тисячі людей були змушені залишитися на ніч у терміналах.

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