Air New Zealand залишила пасажирів без багажу на першому наддалекомагістральному рейсі

Авіакомпанія Air New Zealand була змушена викласти з літака десятки валіз пасажирів перед виконанням першого рейсу Нью-Йорк — Окленд.

Після того, як погодні умови над східним узбережжям США змусили Air New Zealand трохи змінити маршрут, Boeing 787 Dreamliner опинився на межі можливостей щодо дальності безпосадкового польоту.

З багажного відсіку 4-річного літака перевізнику довелося вивантажити близько 40 одиниць багажу пасажирів, щоб зменшити загальну вагу та гарантувати безпечний переліт на 14 207 км до Окленду.

Флагманський рейс NZ1 авіакомпанії Air New Zealand вилетів із нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді майже на дві години пізніше запланованого в суботу ввечері і зрештою приземлився о 8:27 ранку в понеділок після 16 години 36 хвилин польоту.

Авіакомпанія вперше оголосила про свій намір додати у розклад прямий рейс до Нью-Йорка кілька років тому, але пандемія призупинила ці плани. Лише у березні 2022-го Air New Zealand нарешті підтвердила, що запускає свій перший в історії рейс до аеропорту імені Джона Кеннеді.

Авіакомпанія Air New Zealand літає до Нью-Йорка три рази на тиждень літаком Boeing 787–9 Dreamliner у компонуванні салону: Бізнес, Преміум–економ та Економ-клас. На кожному рейсі є обмежена кількість Skycouches в економ-класі, які дозволяють пасажирам розміститися в ряді трьох крісел.

Максимальна кількість пасажирів знижена спочатку через обмеження ваги на зворотному шляху з Нью-Йорка, тобто частина місць у салоні економ-класу залишаються вільними, щоб збільшити дальність польоту літака.

Несприятливі погодні умови в суботу ввечері змусили ще більше скоротити завантаження «Дрімлайнера» через додаткові потреби в паливі.

Авіакомпанія вже вибачилася перед пасажирами «за доставлені незручності».

Більшість пасажирів першого рейсу поняття не мали, що їхні валізи були вивантажені в Нью-Йорку, і їм довелося більше години чекати на багажну карусель в Окленді, перш ніж стало очевидно — багаж так і не дістався Нової Зеландії.

Вважається, що Air New Zealand запустила свій маршрут Окланд-Нью-Йорк, щоб перехопити ініціативу у конкурента Qantas. Останній запланував наддалекомагістральні безпосадкові рейси Project Sunrise, які зрештою з’єднають австралійські Сідней та Мельбурн з аеропортами Лондона та Нью-Йорка.

Однак, Qantas тепер має намір конкурувати з Air New Zealand, запустивши власні рейси до Нью-Йорка з Сіднея з пересадкою в Окленді. Очікується, що Qantas стане на цей маршрут у червні 2023 року.