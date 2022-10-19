У Норвегії закрили аеропорт через невідомий безпілотник

Аеропорт у другому за величиною місті Норвегії Бергені був сьогодні ненадовго закритий після того, як жителі помітили щонайменше один безпілотник у цьому районі, повідомила влада з посиланням на BTA і Ассошіейтед Прес.

Норвезька армія та державна аеропортова компанія Avinor були повідомлені після першого спостереження безпілотника в районі аеропорту о 4.15 ранку, сказав представник поліції. Пізніше повідомлялося про інші випадки спостереження безпілотника.

“Також можуть бути випадки спостереження, які можуть бути пов’язані з іншим явищем, наприклад з погодою”, – сказав представник прес-служби. “Ми не впевнені, чи це був один або кілька безпілотників, але ми впевнені, що був, принаймні, один”, – сказав він.

Повітряний простір був закритий. Аеродром знаходиться поряд з головною військово-морською базою Норвегії Хоконсверн, однією з найбільших військово-морських баз у Північній Європі.

Норвезьке телеграфне бюро повідомило, що безпілотник також був помічений неподалік аеропорту в місті Фіорд, на північ від Бергена. Він також був тимчасово закритий.

Поліція повідомила, що підозрюваних не знайдено. Щонайменше семеро російських громадян були затримані в останні тижні за керування безпілотниками або фотографування секретних об’єктів у Норвегії.

Згідно з норвезьким законодавством, посадку, зліт чи проліт над територією країни літаків, керованих російськими компаніями чи громадянами, заборонено. Норвегія не є членом Європейського Союзу, але вживає аналогічних каральних заходів, як і у випадку з вторгненням Росії в Україну.

“Неприпустимо, щоб іноземні розвідки випускали безпілотники над норвезькими аеропортами. Російським не дозволяється скидати безпілотники в Норвегії”, – цитує прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере Норвезька радіомовна компанія. “Ми не хочемо, щоби хтось скинув таку авіаційну техніку над важливими об’єктами в Норвегії”, – сказав він.

В останні тижні повідомлялося про численні випадки виявлення безпілотників поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ та об’єктів інфраструктури, повідомляє AP.