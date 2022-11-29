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Росія викликає посла Норвегії для пояснень щодо затримання російських громадян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Росія викликає посла Норвегії для пояснень щодо затримання російських громадян

Міністерство закордонних справ Росії вчора заявило, що викликало норвезького посла для пояснень щодо політично вмотивованого затримання російських громадян за нібито незаконне використання безпілотників, повідомляє Reuters з посиланням на BTA.

“Було зазначено, що вироки щодо російських громадян були політично мотивовані і не мають нічого спільного із принципами справедливого та неупередженого правосуддя” (ред. серйозно?), – йдеться у заяві міністерства.

Декілька російських громадян було заарештовано норвезькою владою за польоти безпілотників поблизу арктичного кордону між двома країнами або фотографування секретних об’єктів у той час, коли Норвегія посилює заходи безпеки після передбачуваного саботажу проти газопроводів “Північний потік 1 і 2”, що проходять дном Балтійського моря.

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