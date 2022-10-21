Посольство Росії скаржиться на дискримінаційні заходи щодо російських туристів у Норвегії

Російське посольство в Осло заявило про дискримінаційні заходи щодо росіян на території популярної серед мандрівників Норвегії і закликало росіян, які приїжджають, бути готовими до упередженого ставлення. На думку дипмісії, недавні арешти чотирьох росіян – прояв утисків прав туристів за національною ознакою та є безпідставними. Заяву посольства процитували «Известия».

У диппредставництві повідомили, що 14 жовтня дізналися про арешт російських мандрівників у північноєвропейській країні від їхніх родичів та самостійно провели розслідування щодо з’ясування місцезнаходження громадян, оскільки поліція Норвегії знову проявила себе як «недружня» країна і не повідомила подробиць російській стороні.

«Звернули увагу влади Норвегії та місцевих ЗМІ, що розцінюємо заходи щодо російських громадян як дискримінаційні та безпідставні. Посольство і генконсульства в Кіркенесі і на Шпіцбергені розмістили попередження для тих, хто відвідує Норвегію, бути готовими до упередженого ставлення влади», – попередили росіян у посольстві.

17 жовтня норвезькі правоохоронці підтвердили факт затримання чотирьох російських туристів за звинуваченням у фотографуванні заборонених об’єктів. Двома днями раніше, 15 вересня, в аеропорту Тромсе був затриманий інший росіянин, оскільки у своєму багажі він віз два дрони, а до цього, 14 вересня, поліція провінції Фіннмарк заарештувала громадянина РФ, який спробував перейти кордон, маючи при собі двох безпілотників. Поліція шукає зв’язок між затриманими російськими громадянами.

Нагадаємо, у вересні Норвегія вразилася рішенням сусідньої Фінляндії та розпочала обговорення питання про закриття кордону для громадян РФ. Як зазначив міністр юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілі Енгер Мел, влада королівства захотіла не лише обмежити в’їзд туристів з російським паспортом, але також посилити контроль над кордоном з Росією.