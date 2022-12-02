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НорвегіяТуризм

Популярна європейська країна планує запровадити податок для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярна європейська країна планує запровадити податок для туристів

Як пише видання The Local Norway, Норвегія в 2024 році планує запровадити туристичний податок, але влада поки не вирішила, як саме він має діяти.

Очікується, що податок стягуватимуть із туристів за розміщення в готелях, купівлю сувенірів та послуг у сфері туризму.

Лофотенські острови заявили, що готові стати першою територією в країні, де почне діяти збір.

Рішення хочуть прийняти через те, що багато популярних турміст є в невеликих населених пунктах, яким доводиться щорічно витрачати великі кошти «на утримання визначних пам’яток, пішохідних стежок та прибирання сміття, яке залишають туристи».

Противником нововведення виступає Норвезька асоціація гостинності (NHO Reiseliv), яка вважає, що турзбір зменшить привабливість країни для туристів з-за кордону.

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