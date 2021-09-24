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Норвегія скасовує всі заходи, введені через пандемію

Гліб Парфененко
Норвегія скасовує всі заходи, введені через пандемію

Норвегія скасовує заходи, введені через пандемію, які з 25 вересня обмежували соціальні контакти і заважали значній частині бізнесу, заявив уряд, повідомляє Reuters.

“Сьогодні 561-й день з тих пір, як ми ввели в Норвегії найжорсткіші заходи в мирний час. Тепер прийшов час повернутися до нашого звичайного життя”, – сказала на прес-конференції прем’єр-міністр Ерна Сульберг.

Обмеження на COVID будуть зняті з 16:00 за місцевим часом (17:00 за Київським часом) в суботу, уточнила вона.

Рішення більше не вимагати дотримання фізичної дистанції дозволить культурним і спортивним об’єктам Норвегії працювати на повну потужність, ресторанам знову стати повними, а нічним клубам – відкритися.

Компанія Sulberg вже виконала три з чотирьох етапів плану уряду по поетапному скасуванню соціальних і економічних обмежень, що діють з березня минулого року. Однак перехід до завершального етапу кілька разів відкладався через побоювання з приводу можливого зростання інфекцій.

“Коротше кажучи, тепер ми можемо жити нормально”, – сказала прем’єр-міністр, додавши: “Я хочу сказати велике спасибі, Норвегія!”, Висловивши подяку народу і державним службам, які беруть участь в боротьбі з пандемією.

“Хоча більшість людей зараз повертаються до своїх звичайних справ, пандемія ще не закінчилася. Люди будуть продовжувати хворіти, тому важливо, щоб всі пройшли вакцинацію”, – попередила в той же час Сульберг.

За даними Національного інституту суспільної охорони здоров’я, на сьогоднішній день близько 76 відсотків норвежців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 67 відсотків населення були щеплені двома дозами.

Сульберг зазначила, що люди, які заразилися COVID-19, повинні будуть ізолюватися, щоб не поширювати вірус.

Вона оголосила, що обмеження на поїздки також послаблюються, і уряд більше не буде рекомендувати громадянам не виїжджати за межі Європи.

За словами уряду, деякі обмеження залишаться для мандрівників, що прибувають з країн з високим ризиком зараження.

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