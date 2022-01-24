Місто, в якому не можна народжувати і вмирати и тримати кота

У Північному Льодовитому океані є архіпелаг Шпіцберген, адміністративним центром якого є місто Лонгір. У цьому місці людям заборонено народжувати та вмирати. “DIP” розповідає чому.

Лонгйір – це північне у світі поселення з населенням понад тисячу людей. Архіпелаг, на якому він знаходиться, належить Норвегії, проте господарську діяльність там можуть проводити різні країни. Жителі міста переважно займаються туризмом, наукою та видобуванням вугілля.

Дивні заборони були введені через особливості арктичного клімату та з метою піклування про місцевих жителів. Вмирати там не можна через вічну мерзлоту: температура грунту завжди нижче 0 градусів, тому тіла при похованні не розкладаються. Запах може привабити білих ведмедів. Відповідний закон було прийнято у 1950 році. Якщо ж хтось помирає, тіло переправляють повітрям чи морем в іншу частину країни і там ховають.

Також діє заборона пологи. Вагітних жінок на останніх місяцях відправляють на материкову частину Норвегії, тому що у місті немає пологових будинків.

Крім того, місцевим жителям не можна заводити кішок. Вважається, що вони можуть зашкодити екології, на відміну собак.