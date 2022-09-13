Аеропорт Амстердама попросив авіакомпанії скасувати рейси

Як пише Reuters, керівництво аеропорту Схіпхол (Амстердам, Нідерланди) звернулося до авіакомпаній із проханням скасувати рейси на другу половину сьогоднішнього дня, 12 вересня, через брак персоналу.

Йдеться про період з 16:00 до 23:00 за місцевим часом.

Зазначається, що в одному із найбільш завантажених аеропортів Європи зібралися довгі черги, багато пасажирів спізнюються на свої рейси.

Нагадаємо, починаючи з квітня у Схіпхолі постійно відбуваються збої в роботі через нестачу співробітників. Сотні рейсів скасовуються, постійно утворюються величезні черги.

За словами адміністрації авіагавані, «співробітники терміналу працюють щосили, щоб забезпечити всім бажаючим можливість подорожувати, але, на жаль, існує ймовірність того, що мандрівники пропустять свій рейс через тривале очікування».