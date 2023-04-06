Всі розділи
ГоловнаНімеччинаВипущено єдиний місячний проїзний по всій Німеччині вартістю 49 євро
НімеччинаТуризм

Випущено єдиний місячний проїзний по всій Німеччині вартістю 49 євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Випущено єдиний місячний проїзний по всій Німеччині вартістю 49 євро

Національний місячний проїзний квиток Німеччини вартістю 49 євро або 2000 грню за поточним курсом офіційно випущений і надійшов у продаж. В силу він набуде 1 травня 2023 року, але всі бажаючі можуть оформити його вже зараз, йдеться у заяві федерального уряду.

За задумом німецької влади, єдиний проїзний має зменшити фінансове навантаження на громадян країни через різке зростання цін на енергоносії, зробити громадський транспорт привабливішим і пересадити людей з автомобілів на автобуси та потяги. Це наступник раніше квитка вартістю 9 євро.

Новий єдиний проїзний квиток буде дійсним усім громадським, а також регіональним залізничним транспортом. Це означає, що його власники зможуть використати всі автобуси та потяги громадського регіонального та місцевого транспорту по всій країні.

Оформлення квитка є у форматі щомісячної підписки як громадянам Німеччини, так і туристам, які приїжджають до країни. Підписку можна скасувати, якщо квиток стане непотрібним. Для найуразливіших категорій місцевих мешканців передбачені знижки.

Введення єдиного проїзного квитка та його попередній продаж були позитивно зустріті федеральним міністром транспорту Німеччини Фолькером Віссінґом. «Цей новий квиток відкриє можливості для багатьох людей пересуватися Німеччиною, від повсякденних поїздок до дозвілля та відпочинку», – зазначив він.

Очікується, що національний квиток Німеччини стане справжнім хітом. Проте федеральні штати заявили, що вони готові до збитків. З цієї причини уряд Німеччини вже вирішив виділяти щороку до 2025 року 1,5 мільярда євро федеральним штатам для пом’якшення тягаря.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Анталії температура води в морі та повітря стали однаковими

Туреччина
Температура води в морі та повітря в Анталії стали...

У Єгипті закривають піраміди і підвищують плату за вхід у пам’ятки

Єгипет
Туристи мають ще два місяці для відвідування найбільшої з...

Смертельна лавина в Індії: десятки туристів залишаються під завалами

Індія
7 людей загинули внаслідок масивного сходу лавини у північно-східному...

Каталонія переживає найсильнішу посуху в історії

Іспанія
Каталонія, регіон на північному сході Іспанії, переживає найсильнішу посуху...

У Вільнюському аеропорту туристи можуть побачити пасхальне яйце прикрашене речами, які не можна перевозити в ручну поклажу

Литва
Якщо найближчим часом на вас чекає поїздка через Вільнюський...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму