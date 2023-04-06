Випущено єдиний місячний проїзний по всій Німеччині вартістю 49 євро

Національний місячний проїзний квиток Німеччини вартістю 49 євро або 2000 грню за поточним курсом офіційно випущений і надійшов у продаж. В силу він набуде 1 травня 2023 року, але всі бажаючі можуть оформити його вже зараз, йдеться у заяві федерального уряду.

За задумом німецької влади, єдиний проїзний має зменшити фінансове навантаження на громадян країни через різке зростання цін на енергоносії, зробити громадський транспорт привабливішим і пересадити людей з автомобілів на автобуси та потяги. Це наступник раніше квитка вартістю 9 євро.

Новий єдиний проїзний квиток буде дійсним усім громадським, а також регіональним залізничним транспортом. Це означає, що його власники зможуть використати всі автобуси та потяги громадського регіонального та місцевого транспорту по всій країні.

Оформлення квитка є у форматі щомісячної підписки як громадянам Німеччини, так і туристам, які приїжджають до країни. Підписку можна скасувати, якщо квиток стане непотрібним. Для найуразливіших категорій місцевих мешканців передбачені знижки.

Введення єдиного проїзного квитка та його попередній продаж були позитивно зустріті федеральним міністром транспорту Німеччини Фолькером Віссінґом. «Цей новий квиток відкриє можливості для багатьох людей пересуватися Німеччиною, від повсякденних поїздок до дозвілля та відпочинку», – зазначив він.

Очікується, що національний квиток Німеччини стане справжнім хітом. Проте федеральні штати заявили, що вони готові до збитків. З цієї причини уряд Німеччини вже вирішив виділяти щороку до 2025 року 1,5 мільярда євро федеральним штатам для пом’якшення тягаря.