В Німеччині у готелі Radisson Blu туристів затопило після знищення найбільшого у світі акваріуму

“Ми почули сильний вибух і гуркіт”, – так описують свої враження туристи, які опинилися в готелі, де лопнув найбільший циліндричний акваріум у світі. Йдеться про готель Radisson Blu, де ще недавно височіла місцева визначна пам’ятка – Dom Aquaree – акваріум заввишки 16 метрів і діаметром 11,5 метрів. Акваріум окремо приваблював місцевих жителів і туристів — гості готелю могли проїхати на ліфті крізь акваріум і подивитися на риб, що мешкають у ньому, за 19 євро.

Але близько шостої години ранку в п’ятницю, як повідомляє Bild, до екстрених служб надійшов перший дзвінок із повідомленням про те, що акваріум лопнув.

«Рано вранці, близько 6 години, я почув сильний вибух, гуркіт. Я взагалі не розумів, що відбувається. Я зателефонував до своєї подруги і пішов до неї в кімнату. Звідти ми побачили акваріум та всі руйнування. Все залито водою», – розповідають туристи, які опинилися на той момент у готелі. Причому їм ще пощастило — як уточнює видання, у готелі потоком води з акваріума вибило деякі двері та вікна, а також залило весь підвал. За даними поліції, щонайменше дві людини отримали поранення від уламків скла. Риби з акваріума — а їх було понад півтори тисячі — за інформацією видання, всі загинули.

Через НП довелося перекривати навіть вулицю Карл-Лібкнехт-штрассе, де знаходиться готель. Бурхливий потік води – акваріум вміщував щонайменше 1 млн літрів – зніс всі двері готелю, і вулицю залило водою, рух нею обмежений. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги та пожежна бригада.

Причини катастрофи поки що неясні, але вже озвучено припущення, що Dom Aquaree лопнув через «втому матеріалу». При цьому акваріум відкрили після ремонту, який тривав два з половиною роки, лише цього літа. Реконструкція коштувала 2,6 мільйона євро.