В Німеччині різке зростання інфекцій COVID-19 серед дітей та підлітків

Число коронавірусних інфекцій серед дітей та підлітків в Німеччині стрімко зростає. Жодна з вакцин проти COVID-19 до сих пір не схвалена для вікової групи до 12 років, пише Spiegel.

Постійний комітет з імунізації (Stiko) рекомендує вакцинувати підлітків у віці від 12 до 17 років. Ця рекомендація діє тільки з середини серпня, тому відсоток вакцинованих людей в цій віковій групі все ще невеликий.

Збудник швидше за все поширюється серед дітей

Це видно за шкалою захворюваності: в жодній віковій групі коронавірус не поширюється так сильно, як серед 10-14-річних і 15-19-річних. Інститут Роберта Коха (RKI) зареєстрував приблизно 140 нових випадків COVID-19 на 100 000 чоловік за останній тиждень. Серед дітей у віці 5-9 років захворюваність становить близько 100. На щастя, поки що по всій країні лише кілька дітей були госпіталізовані через COVID-19.

В даний час майже 13 мільйонів дітей і підлітків не вакциновані. – На щастя, поки лише кілька дітей були госпіталізовані в країні через COVID-19, і далеко не всі з них потрапили в відділення інтенсивної терапії, – каже Сандра Цізек, директор Інституту вірусології університетської лікарні у Франкфурті.

Звернення голови ДГПІ до батьків

На сторінках “Spiegel” Тобіас Тененбаум, голова Німецького товариства інфекційних хвороб дітей (DGPI), закликає нещеплених батьків вакцинувати їх, щоб захистити своїх дітей. – У нас зовсім інша ситуація, ніж на початку пандемії. За словами Тененбаум, поширення вірусу в цілому вже сповільнилося завдяки вакцинації, і все ще вживаються заходи гігієни.

«Крім того, сотні тисяч дітей і підлітків вже інфіковані і, ймовірно, мають імунітет. За даними RKI, в цілому 400 000 інфекцій в групі 14-річних і 630 000 на групі 15-19 років. задокументовані в Німеччині. Крім того, існує велика кількість незареєстрованих випадків за участю дітей і підлітків, тому що інфекції у найменших часто протікають майже безсимптомно і залишаються непоміченими», – повідомляє німецький Spiegel.