В аеропорту Німеччини затримали Арнольда Шварценеггера та виписали великий штраф

В аеропорту Мюнхена (Німеччина) митниками було затримано актора та екс-губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

Йому виписали штраф на 35 000 євро за вивезення з країни люксового годинника, вартість якого становила 26 000 євро. У актора не було податкової декларації на дорогий годинник, який він хотів виставити на аукціон.

За інформацією ЗМІ, Шварценеггер планував відправитися з Мюнхена до австрійського міста Кіцбюеля, щоб відвідати Всесвітній кліматичний саміт, де збирався продати на благодійному аукціоні іменний швейцарський годинник Audemars Piguet.

Раніше повідомлялося, що іспанського співака Хуліо Іглесіаса було затримано в аеропорту Домінікани через 40 кг продуктів у багажі.