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НімеччинаСпортТуризм

В аеропорту Мюнхена відкрився Центр скелелазіння для пасажирів

Бовтун Марія
Бовтун Марія
В аеропорту Мюнхена відкрився Центр скелелазіння для пасажирів

Пасажири — не єдині, хто повернувся до одного з найбільших аеропортів Німеччини. У великому форумі просто неба в Центрі Мюнхенського аеропорту стартувала програма розважальних заходів.

Після двох років відсутності через пандемію коронавірусу Міжнародний аеропорт Мюнхена імені Франца-Йозефа Штрауса стрімко оживає та повертається у звичне русло. З середи, 9 серпня по 11 вересня 2022 року гості аеропорту та пасажири можуть випробувати свої особисті можливості на запаморочливій висоті, відвідавши мотузковий атракціон KristallTurm.

Цей розважально-спортивний комплекс був спроектований та побудований ексклюзивно для аеропорту Мюнхена партнером співпраці компанією KristallTurm.

З дотриманням усіх заходів безпеки, закріплені справжніми альпіністськими ременями, бажаючі полоскотати нерви можуть спробувати свої сили на різних станціях альпіністів. Вони на трьох рівнях. Максимальна висота атракціону – 15 метрів, а його діаметр – 23 метри. Навколо мотузкового поля проводиться розважальна програма за участю ді-джея, а також відкрито Sausalitos Airport Bar зі зручними кріслами та шезлонгами. Годинник роботи майданчика – з 12:00 до 22:00.

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