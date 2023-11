В аеропорту Гамбурга зупинили авіасполучення через озброєного чоловіка

В аеропорту Гамбурга імені Гельмута Шмідта призупинено авіасполучення через поміченого озброєного чоловіка, повідомляє Bild.

Повідомляється, що невідомий машиною Audi без номерного знака протаранив паркан і в’їхав на територію, де стоять літаки. Він зупинився під рейсовим авіалайнером і, як повідомляють джерела, кинув з вікна дві пляшки, мабуть, із “коктейлем Молотова”.

The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.

Police getting ready to storm the airport.

Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu

