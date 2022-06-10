У Європі почалися віялові скасування авіарейсів, тисячі туристів не можуть нікуди відлетіти

Проблеми в європейській авіагалузі, насамперед із персоналом, вилилися для туристів у кошмар віялових скасування рейсів. Проблема, що стартувала у Великій Британії, перекинулася потім на Німеччину та Нідерланди, тепер вона розширюється і на Швейцарію, Францію та Іспанію. Учора про скасування рейсів заявила німецька Lufthansa, а також її дочірні компанії Eurowings та Swiss: у липні перевізники скасовують сотні рейсів.

Нагадаємо, що вже на початку місяця масові скасування рейсів, хаос в аеропорту та величезні багатогодинні по 12 і більше годин черги тепер, за Британією, зафіксовані вже і в Голландії, і навіть докотилися до Німеччини. Причина все та ж: масовий дефіцит кадрів в аеропортах та авіакомпаніях після звільнення співробітників під час пандемії. Подробиці читайте за цим посиланням.

При цьому на піку сезону кошмар лише продовжиться. За даними німецьких ЗМІ, через брак персоналу Lufthansa скасує 900 рейсів по Німеччині та Європі у своїх хабах у Франкфурті та Мюнхені. «Скасування рейсів у липні торкається 5% рейсів у будні дні у п’ятницю, суботу та неділю», – йдеться у повідомленні. У Eurowings також скасовуються кількасот рейсів тільки в липні, Swiss скоротить рейси в основному з Цюріха до Німеччини, але скасування торкнуться і міжнародних рейсів.

Викликано скасування рейсів тим самим «постковідним синдромом»: за час пандемії багатьох співробітників в авіагалузі змусили знайти іншу роботу і тепер не можуть оперативно знайти їм заміну. В результаті логістика обслуговування пасажирів, обслуговування повітряних суден та супровід польотів надзвичайно ускладнилося – особливо при різкому зростанні обсягу польотів у цей час.

«У всіх місцях постачальникам послуг, які беруть участь у обслуговуванні пасажирів, не вистачає близько 20% наземного персоналу, порівняно з періодом до пандемії. Це може призвести до проблем у години пік, особливо під час реєстрації, при завантаженні валіз та у контролі авіаційної безпеки», – прокоментував Ральф Бейзел, виконавчий директор асоціації аеропортів ADV.

Нагадаємо також, що джерела в авіагалузі туристів не втішають – співробітники працюють на зношування, а нових взяти ніде. Так що хаос триватиме весь літній сезон, та й узимку буде не легше.