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У США названі три «перешкоди» запуску «Північного потоку-2»

Гліб Парфененко
У США названі три «перешкоди» запуску «Північного потоку-2»

Оглядач Америка Ернандес в статті для «Politico » заявив, що на шляху до запуску «Північного потоку-2» є три «перешкоди».

Автор матеріалу зазначив, що будівництво газопроводу вже завершено. Проте, його оператору доведеться провести технічні роботи, які, на її думку, можуть зайняти до трьох місяців.

«Тепер необхідно очистити морські ділянки газопроводу, після чого необхідно перевірити на витік і інші потенційні проблеми», – написав Ернандес.

Публіцист уточнив, що “Північний потік-2” повинен отримати сертифікат безпеки від незалежної та міжнародно визнаної організації.

В інтерв’ю виданню сенатор-республіканець Джеймс Ріш сказав, що будь-яка іноземна компанія, яка братиме участь у інспекції трубопроводу, потрапить під санкції США.

“Адміністрація знає, що це так, і вона повинна вжити рішучих заходів, поки не стане занадто пізно”, – сказав Ріш.

Ернандес зробив висновок, що Федеральне мережеве агентство Німеччини має підтвердити, що газопровід відповідає вимогам Європейського Союзу.

Спостерігач також підкреслив, що німецький регулятор може видати тимчасовий дозвіл, якщо вважатиме, що високі ціни на газ та малі запаси на складі загрожують енергетичній безпеці Німеччини напередодні зими.

 

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