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У самому центрі Берліна лопнув величезний 16-метровий акваріум: вилилося 1 млн літрів води

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У самому центрі Берліна лопнув величезний 16-метровий акваріум: вилилося 1 млн літрів води

Як повідомляє Focus Online, лопнув 16-метровий акваріум AquaDom у готелі Radisson Dom Aquaree у самому центрі Берліна (Німеччина). Зовні вилилося близько 1 млн літрів води, в якій мешкали 1500 риб. Поранено принаймні двох людей.

Тріщина у склі найбільшого окремого циліндричного акваріума у світі з’явилася близько 6:00 сьогодні, 16 грудня. Вона дуже швидко збільшувалася, у результаті вода ринула на вулиці разом із морськими мешканцями.

Постояльців готелю Radisson Dom Aquaree екстрено евакуювали.

За попередніми даними, причиною того, що сталося, стала втома матеріалів.

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