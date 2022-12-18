У самому центрі Берліна лопнув величезний 16-метровий акваріум: вилилося 1 млн літрів води

Як повідомляє Focus Online, лопнув 16-метровий акваріум AquaDom у готелі Radisson Dom Aquaree у самому центрі Берліна (Німеччина). Зовні вилилося близько 1 млн літрів води, в якій мешкали 1500 риб. Поранено принаймні двох людей.

Тріщина у склі найбільшого окремого циліндричного акваріума у світі з’явилася близько 6:00 сьогодні, 16 грудня. Вона дуже швидко збільшувалася, у результаті вода ринула на вулиці разом із морськими мешканцями.

Постояльців готелю Radisson Dom Aquaree екстрено евакуювали.

За попередніми даними, причиною того, що сталося, стала втома матеріалів.