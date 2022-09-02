У Німеччині зростає невдоволення новим законом про маски FFP2 у літаках

Ось уже кілька місяців носіння масок більше не є обов’язковим у німецьких аеропортах. При цьому пасажири зобов’язані носити маски FFP2, як тільки вони сідають на літак, що прямує до Німеччини або вилітає з неї.

Рішення Федерального кабінету міністрів Німеччини продовжити і навіть посилити чинні правила, що наказують пасажирам носити маски в літаках, викликало явне нерозуміння Ради представників авіакомпаній Німеччини. BARIG сьогодні об’єднує понад 100 національних та міжнародних авіакомпаній. Згідно з новим документом, пасажири на борту повітряного судна, яке або вилітає, або приземляється в Німеччині, мають носити маски FFP2.

Генеральний секретар BARIG Міхаель Хоппе заявив: «План федерального уряду Німеччини не зрозумілий, епідеміологічної основи такого кроку немає. Ми звертаємося до Федерального парламенту та Федеральної ради з проханням переглянути це рішення.

У більшості інших країн маски на борту не обов’язкові, вони просто рекомендується. У будь-якому випадку, достатньо звичайної медичної маски, як і досі було й у Німеччині.

Ось уже кілька місяців носіння масок більше не потрібне в німецьких аеропортах. Тому виглядає зовсім непослідовно, що пасажири зобов’язані одягти маску FFP2, як тільки вони піднімаються на борт літака до Німеччини або з неї. Як наслідок, Німеччина на ринку авіаперевезень буде поставлена ​​в свідомо невигідне становище через таке невиправдано суворе регулювання.

Крім того, доведено, що ризик зараження у літаках дуже низький. Цьому значною мірою сприяють високоефективні фільтри HEPA та регулярний повітрообмін у салоні. Буквально у травні 2022 року Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Агентство авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA) вже випустили чітку рекомендацію відмовитись від обов’язкового носіння масок на літаках.

І останній момент. Зобов’язання носити маски FFP2 навряд чи можна довести до відома міжнародних мандрівників, оскільки вони вже давно звільнені від подібних вимог. “Пасажирам потрібно дати можливість самим вибирати, чи хочуть вони носити FFP2 або медичну маску для власного захисту під час польоту”.