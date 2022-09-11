У Німеччині запропонували оплачувати авіаквитки безпосередньо перед вильотом

Влада Нижньої Саксонії, розташованої на північному заході Німеччини, закликала скасувати передоплату за авіаквитки. Приводом стало скасування європейськими перевізниками тисяч рейсів цього літа.

Міністр транспорту Нижньої Саксонії Бернд Альтусманн вніс пропозицію щодо впровадження моделі Pay As You Fly — «плати, коли полетиш» (PAYF), за якої авіаквитки оплачуються пасажирами лише при реєстрації на рейс.

Згідно з повідомленням у німецькому діловому журналі Handelsblatt, Федеральне міністерство довкілля та захисту прав споживачів прийняло цю пропозицію. Воно увійде до порядку денного наступного засідання уряду 16 вересня.

Прихильники нової системи вважають, що її реалізація призведе лише до мінімальних додаткових витрат авіакомпаній, натомість мандрівників буде позбавлено головного болю щодо повернення грошей за квитки.

Німецька асоціація ділових поїздок (VDR), яка з 2021 року просуває модель PAYF, також схвально поставилася до ініціативи саксонців: «Переплата за авіапереліт — це застаріла система, яку слід замінити швидкою електронною оплатою безпосередньо перед вильотом», — зазначив президент VDR Крістоф Карньє. Таким чином вдасться уникнути бюрократичних процедур, пов’язаних зі скасуванням бронювань та отриманням відшкодувань, а отже, цей крок «відповідатиме реальним інтересам споживачів».

У березні 2021 року Lufthansa запровадила систему оплати авіаквитків перед вильотом для європейських бізнес-клієнтів. При цьому квитки за цією програмою мали вищу вартість.

VDR пропонує іншим авіакомпаніям наслідувати приклад Lufthansa та спочатку надати пасажирам додаткову опцію оплати при реєстрації на рейс, щоб протестувати плюси та мінуси такої системи перед її широким впровадженням