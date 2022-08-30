У Німеччині закликали до розширення ЄС за рахунок включення нових країн

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав до розширення ЄС шляхом включення до союзу країн Західних Балкан, України та Молдови, а згодом і Грузії.

Про це політик заявив, виступаючи у Карловому університеті у Празі, але конкретних термінів ухвалення в ЄС цих держав він не назвав.

Це рішення, на думку німецького канцлера, могло б бути прийняте в рамках ймовірної реформи ЄС та відмови від права вето для країн-членів Євросоюзу, щоб у питаннях санкційної політики можна було керуватися принципом більшості. Однак, щоб прийняти таке рішення, доведеться голосувати за старим принципом консенсусу, тобто згодою всіх членів.