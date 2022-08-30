Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСУ Німеччині закликали до розширення ЄС за рахунок включення нових країн
Міжнародні організаціїЄСНімеччина

У Німеччині закликали до розширення ЄС за рахунок включення нових країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
У Німеччині закликали до розширення ЄС за рахунок включення нових країн

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав до розширення ЄС шляхом включення до союзу країн Західних Балкан, України та Молдови, а згодом і Грузії.

Про це політик заявив, виступаючи у Карловому університеті у Празі, але конкретних термінів ухвалення в ЄС цих держав він не назвав.

Це рішення, на думку німецького канцлера, могло б бути прийняте в рамках ймовірної реформи ЄС та відмови від права вето для країн-членів Євросоюзу, щоб у питаннях санкційної політики можна було керуватися принципом більшості. Однак, щоб прийняти таке рішення, доведеться голосувати за старим принципом консенсусу, тобто згодою всіх членів.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму