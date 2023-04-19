У Німеччині турфірма організувала екскурсії на полігон де навчають українців

У Німеччині вирішили влаштовувати туристичні екскурсії воєнним полігоном, на якому тренуються українські солдати. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Йдеться про полігон “Мюнстер”, розташований у західній Німеччині. Це найбільший військовий полігон Бундесверу, де німецька армія тренується з часів Німецької імперії. Останнім часом на полігоні активно тренують українських військових. Зокрема, саме тут українців вчили поводитися з танками Leopard 2 та бойовими машинами піхоти Marder.

Повідомляється, що місцева туристична компанія Munster Touristik влаштовує автобусні тури полігоном з 2008 року. Квитки на них і в колишні роки завжди розпродували на 100%, але зараз інтерес до цих турів значно зріс – саме через війну в Україні та навчання українських військових, які тут проходять.

Причому фірма рада б збільшити кількість екскурсій, щоб задовольнити попит, але оскільки діючий полігон, останнє слово завжди за військовими.

“Це майже як сафарі. Очевидно, що інтерес [до екскурсій] ще надзвичайно виріс через війну в Україні – зачаровує, що тут навчають солдатів, які потім борються на фронті. Я знаю деяких знайомих, які хотіли забронювати відвідування, але це практично неможливо”, – розповів журналістам один із туристів.

Екскурсія військовим полігоном, звідки українці потім їдуть на фронт, для німецьких туристів обходиться всього в 35 євро.