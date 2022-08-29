У Німеччині став на рейки перший пасажирський поїзд, який працює на водні

Останнім часом з’являється все більше причин віддати перевагу літака подорож поїздом. Комфорт, доступність до центру міст, безліч пейзажів за вікном та відсутність довгих черг на контрольно-пропускних пунктах – лише деякі з них.

Ще одна причина на користь залізниці – її екологічність. Потяги викидають 1 відсоток глобальних транспортних викидів, тоді як повітряні перевезення близько 2,5.

Авіатранспортна галузь обіцяє стати вуглецево-нейтральною до 2050 року. Багато залізничних компаній по всьому світу приєдналися до заклику Організації Об’єднаних Націй і прагнуть досягти великих змін вже зараз.

Поступово залізничні оператори відмовляються від дизельного палива та електрифікуються. В Австралії, Індії, Великій Британії, США та інших країнах почали вироблення електрики з відновлюваних джерел, використовуючи енергію сонця та вітру.

Німеччина пішла іншим шляхом та запустила в експлуатацію перші повністю водневі пасажирські поїзди. Вони почали курсувати минулого тижня на регіональній лінії у Нижній Саксонії.

Потяги Coradia iLint, що працюють на водневому паливі, побудовані французькою міжнародною компанією Alstom і приводяться в дію водневими паливними елементами, які генерують електричну енергію.

Модель Coradia iLint, яка отримала нагороду Germain за дизайн у сфері сталого розвитку у 2022 році, не викидає шкідливих речовин. Alstom стверджує, що поїзди виділяють лише водяну пару та конденсат. А тепло, що виділяється, використовується для кондиціювання повітря.

14 нових поїздів Alstom, що працюють на водні, протягом року замінять на цьому маршруті 15 дизельних поїздів. Вже почали курсувати п’ять потягів.

Без дозаправки водневі Coradia iLint можуть проїхати 1000 кілометрів. Кілограм водню замінює близько 4,5 літра дизельного палива. Дозаправка здійснюватиметься щодня на водневій заправній станції Linde, побудованій вздовж маршруту.

Потяги, що працюють на водні, здатні рухатися зі швидкістю 145 кілометрів на годину, на цьому ж маршруті їхня крейсерська швидкість становитиме від 80 до 120 км/год.

Alstom уклала другий німецький контракт на постачання 27 поїздів Coradia iLint у Франкфурті. Ще шість локомотивів, що працюють на екологічно чистому водні, компанія будує для використання в італійській Ломбардії та дванадцять — для спільного використання у чотирьох різних регіонах Франції.