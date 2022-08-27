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У Німеччині почали відключати освітлення пам’яток через дорогу електрику

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Німеччині почали відключати освітлення пам'яток через дорогу електрику

Німецьке місто Любек оголосило, що з понеділка відключить зовнішнє освітлення громадських будівель у зв’язку зі зростанням цін на електроенергію та попередження про нестачу енергії в зимовий період, повідомляє DPA.

Міська влада заявила сьогодні, що постраждає ключові пам’ятки, включаючи дві середньовічні ворота, а також церкви в Старому місті, додає BTA.

“Час такий, що нам конче необхідно зробити все можливе, у тому числі і як муніципалітету, для економії енергії”, – сказав мер Ян Лінденау.

Досі муніципальні будівлі висвітлювалися до 1 години після опівночі.

Війна в Україні та значне скорочення постачання газу з Росії призвели до зростання цін на енергоносії не лише у Німеччині, а й у всій Європі.

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